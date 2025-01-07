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Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

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Kanal D ekranlarında reyting rekorları kısa Uzak Şehir Dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

"BU SADAKAT ALABORA OLAMAZ"

Bir dönem Flash TV ekranlarında ana haber bültenlerini sunan usta oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları görenler "Bu Sadakat Albora olamaz" demekten kendini alamıyor.

İşte o fotoğraf karelerinden bazıları;

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısemson 12:

zamanın hizlilarindan :)

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Sugar mummy

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Haber Yorumlarıgokhan yavuz:

bu yaşta vurdumu teyze

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