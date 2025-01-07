Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı paylaşımlarıyla şaşırttı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"BU SADAKAT ALABORA OLAMAZ"

Bir dönem Flash TV ekranlarında ana haber bültenlerini sunan usta oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları görenler "Bu Sadakat Albora olamaz" demekten kendini alamıyor.

İşte o fotoğraf karelerinden bazıları;