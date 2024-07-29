Üye Girişi
Haberler

Usta Oyuncu Kenan Işık vefatı sanat camiasını yasa boğdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberin ardından duygularını dile getiren sanatçılar yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

2014 yılında sauna sonrası düşerek beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır komada olan Işık bugün yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

TAMER KARADAĞLI

Kenan Işık'ın ölüm haberinin ardından NTV canlı yayınına bağlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı "Çok üzgünüz, herkesin başı sağ olsun. Kenan ağabey hem Devlet Tiyatroları hem de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çok güzel işler yaptı. Bizim ustamız, büyüğümüzdü. Geçirmiş olduğu bu şanssız kazadan dolayı çok zole bir durumdaydı. Çok üzülüyorduk, vefat haberi daha da üzdü. Ziyaret etme fırsatım olmadı. Daha önce sunduğu yarışma programını hepimiz sırasıyla ücretsiz olarak sunmuştuk. Kenan Işık tekrar iyileşerek işinin başına dönsün diye. Dualarımız onunla birlikteydi ama yeterli olmadı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

GÜLBEN ERGEN

"Dev çınarım Kenan Işık… İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı'da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."

Usta Oyuncu Kenan Işık vefatı sanat camiasını yasa boğdu

ALİ SUNAL

"Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat."

Usta Oyuncu Kenan Işık vefatı sanat camiasını yasa boğdu

NİLGÜN BELGÜN

"Çok üzgünüm… Kenan Işık değerli bir tiyatro adamıydı.1995 yılında Matruşka adlı Hadi Çamanla oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum. Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; 'Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.' Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

Usta Oyuncu Kenan Işık vefatı sanat camiasını yasa boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title