Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri

Her sahne ışığı, geçmişte gölgede kalmış bir hayatın izlerini taşır. Bugün milyonların hayranlıkla izlediği pek çok ünlü, kariyerine oldukça sıradan mesleklerle adım attı. Kimisi banka veznesinde çalıştı, kimisi mağaza tezgâhında müşterilere ürün sundu. Aralarında garsonluk yapan da vardı, konfeksiyon atölyesinde ter döken de. Kimi sahnelere çıkmadan önce çocuk baktı, kimi güvenlik görevlisi olarak hayatını kazandı.

Onları şimdi şarkılarıyla, rolleriyle ya da ekranlardaki başarılarıyla tanıyoruz ama bir zamanlar onlar da hayata en alttan başladı. İşte ünlülerin şaşırtan, ilham veren ve merak uyandıran ilk meslekleri…

Canan Ergüder – Garson

Necati Şaşmaz – Turizmci

Nur Fettahoğlu – Bankacı

Mabel Matiz - Diş Hekimi

Kerem Bürsin - Bodyguard Ve Spor Hocacısı

Hadise – Tezgahtar

Yıldız Tilbe - Tezgahtar ve Çocuk Bakıcısı

Rafet El Roman – Müezzin

Nejat İşler – Tezgahtar

Ebru Gündeş - Konfeksiyon İşçisi

Serdar Ortaç - Tornacı