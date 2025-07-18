Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri

Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
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Bugün milyonların tanıdığı yıldızlar, geçmişte bambaşka hayatlar yaşıyordu. Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce garsonluk yapan da vardı, konfeksiyon işçiliğiyle geçimini sağlayan da. İşte ünlülerin geçmişteki şaşırtıcı meslekleri…

Her sahne ışığı, geçmişte gölgede kalmış bir hayatın izlerini taşır. Bugün milyonların hayranlıkla izlediği pek çok ünlü, kariyerine oldukça sıradan mesleklerle adım attı. Kimisi banka veznesinde çalıştı, kimisi mağaza tezgâhında müşterilere ürün sundu. Aralarında garsonluk yapan da vardı, konfeksiyon atölyesinde ter döken de. Kimi sahnelere çıkmadan önce çocuk baktı, kimi güvenlik görevlisi olarak hayatını kazandı.

Onları şimdi şarkılarıyla, rolleriyle ya da ekranlardaki başarılarıyla tanıyoruz ama bir zamanlar onlar da hayata en alttan başladı. İşte ünlülerin şaşırtan, ilham veren ve merak uyandıran ilk meslekleri…

Canan Ergüder – Garson

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Necati Şaşmaz – Turizmci

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Nur Fettahoğlu – Bankacı

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Mabel Matiz - Diş Hekimi

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Kerem Bürsin - Bodyguard Ve Spor Hocacısı

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Hadise – Tezgahtar

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Yıldız Tilbe - Tezgahtar ve Çocuk Bakıcısı

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Rafet El Roman – Müezzin

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Nejat İşler – Tezgahtar

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Ebru Gündeş - Konfeksiyon İşçisi

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

Serdar Ortaç - Tornacı

Ünlülerin eski meslekleri gündem oldu

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Serdar Ortac Muzik ogretmeni degilmiydi??

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