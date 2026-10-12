İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir okul müdürü hakkında yürütülen idari soruşturmanın olumlu sonuçlanması karşılığında incir kutusunda 300 bin TL rüşvet alan müfettiş O.M., suç üstü yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARANIN İNCİR KUTUSUNA KONULMASINI İSTEDİ

İzmir Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Ali Sanlı hakkında okul gelirleri, mali iş ve işlemler ile ilgili yürütülen idari soruşturmayla ilgili dosyanın olumlu sonuçlanması sonrasında 300 bin TL rüşvet alan müfettiş O.M., polis operasyonunda suçüstü yakalandı. İddiaya göre müfettiş O.M.'nin, hazırlayacağı olumlu raporla okul müdürü hakkındaki mali soruşturma dosyasının kapatılmasını sağlayabileceğini belirterek 500 bin TL rüşvet talep etti. Görüşmeler sonucunda bu rakam 300 bin TL'ye indirildi. Müfettiş O.M., paranın dikkat çekmemesi amacıyla bir incir kutusuna konularak kendisine teslim edilmesini istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANIP TUTUKLANDI

Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Ali Sanlı'nın, durumu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine 'rüşvet' olayı ortaya çıktı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Eğitim Müfettişleri Başkanı Koray Aykurt ve emniyet birimleri sürece ilişkin koordineli bir çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kafede gerçekleştirdiği operasyonda, okul müdürü Ali Sanlı'nın içerisinde 300 bin TL bulunan incir kutusunu teslim ettiği sırada polis ekipleri düğmeye bastı. Parayı teslim aldığı sırada yakalanan eğitim müfettişi O.M. gözaltına alındı. O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rüşvet iddiasının ortaya çıkmasının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetiminin konuya hassasiyetle yaklaşımı operasyonun da başarısında önemli rol oynadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Koray Aykurt, olayın ilk öğrenildiği aşamadan itibaren ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde çalıştı. İddiaların adli makamlara taşınması ve operasyonun gizlilik içerisinde yürütülmesi de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı