Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sade tasarımlı yeleğinin 83 bin TL olduğu öne sürüldü.

KÖY ZİYARETİNDE GİYDİĞİ YELEĞİN FİYATI ŞAŞIRTTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra günlük hayatındaki giyim tercihleriyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle merak konusu oldu. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giden ünlü oyuncunun ziyaret sırasında giydiği sade tasarımlı yeleğin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddia dikkat çekti. Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği yeleğin 83 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. İlk bakışta gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan parçanın yüksek fiyat etiketi, oyuncunun kıyafet tercihini öne çıkardı.

BABASININ KÖYÜNE AİLESİYLE BİRLİKTE GİTMİŞTİ

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giderek ailesinin köklerinin bulunduğu köyü ziyaret etti. Ünlü oyuncu, babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelmişti. Ailesiyle vakit geçiren Ulusoy, kendisini tanıyan ve fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle de poz vermişti.

Kaynak: Haberler.com