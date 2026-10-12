Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'daki baba ocağını ziyaret etti. Akrabalarıyla bir araya gelen oyuncunun köy gezisinde tercih ettiği sade yeleğin fiyatı ise şaşkınlık yarattı. İlk bakışta oldukça sıradan görünen yeleğin tam 83 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.
- Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin 83 bin TL olduğu iddia edildi.
- Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'da babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti.
- Ulusoy, köy ziyaretinde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sade tasarımlı yeleğinin 83 bin TL olduğu öne sürüldü.
KÖY ZİYARETİNDE GİYDİĞİ YELEĞİN FİYATI ŞAŞIRTTI
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra günlük hayatındaki giyim tercihleriyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle merak konusu oldu. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giden ünlü oyuncunun ziyaret sırasında giydiği sade tasarımlı yeleğin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddia dikkat çekti. Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği yeleğin 83 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. İlk bakışta gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan parçanın yüksek fiyat etiketi, oyuncunun kıyafet tercihini öne çıkardı.
BABASININ KÖYÜNE AİLESİYLE BİRLİKTE GİTMİŞTİ
Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giderek ailesinin köklerinin bulunduğu köyü ziyaret etti. Ünlü oyuncu, babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelmişti. Ailesiyle vakit geçiren Ulusoy, kendisini tanıyan ve fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle de poz vermişti.