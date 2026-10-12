Haberler

Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Haber Videosunu İzle
Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'daki baba ocağını ziyaret etti. Akrabalarıyla bir araya gelen oyuncunun köy gezisinde tercih ettiği sade yeleğin fiyatı ise şaşkınlık yarattı. İlk bakışta oldukça sıradan görünen yeleğin tam 83 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.

  • Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin 83 bin TL olduğu iddia edildi.
  • Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'da babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti.
  • Ulusoy, köy ziyaretinde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Bulgaristan'daki köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sade tasarımlı yeleğinin 83 bin TL olduğu öne sürüldü.

KÖY ZİYARETİNDE GİYDİĞİ YELEĞİN FİYATI ŞAŞIRTTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra günlük hayatındaki giyim tercihleriyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, bu kez köy ziyaretinde tercih ettiği kıyafetle merak konusu oldu. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giden ünlü oyuncunun ziyaret sırasında giydiği sade tasarımlı yeleğin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddia dikkat çekti. Ulusoy'un köy gezisinde tercih ettiği yeleğin 83 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. İlk bakışta gösterişten uzak bir tasarıma sahip olan parçanın yüksek fiyat etiketi, oyuncunun kıyafet tercihini öne çıkardı. 

BABASININ KÖYÜNE AİLESİYLE BİRLİKTE GİTMİŞTİ

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a giderek ailesinin köklerinin bulunduğu köyü ziyaret etti. Ünlü oyuncu, babasının memleketi olan Belilom (Duranköy) köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelmişti. Ailesiyle vakit geçiren Ulusoy, kendisini tanıyan ve fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle de poz vermişti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı

Elon Musk para musluklarını açtı: Trump'a dev bağış

Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor

"Türkiye'den bir kişi Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor"
Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı

Küçük Şehzade Mustafa büyüdü! Son halini görenler şaşırıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYUSUF ŞİRİN:

Habere bak. Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı. 83 bin lira nasıl dudak uçuklatıyor onu da anlamadım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Kocabas:

parayı nereye harcayacagini sasiriyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıatkosanali6:

Adamların Kollarındaki Saatler 800.000 tl Onları Söylesenize

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

Bir ilimizde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi can verdi
Ukraynalı kadın video çekerken füze yanı başına düştü! Ölümden döndü

Görüntüler çok acı! Kamerası açıktı, füze yanı başına düştü
Bingöl'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil hurdaya döndü! Katliam gibi kazada ölü ve yaralılar var
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor

Avrupa'nın dev ülkesi, HÜRJET'e bayıldı! 15 tane daha alacaklar
Trump, Ukrayna'nın Zelenski yerine yeni bir başkan edinmesi gerektiğini iddia ediyor

Trump çok kızdı, Zelenski'nin üstünü çizdi
Boyun fıtığı KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın 15-16 Ekim Ankara ziyaretini erteletti

3 gün sonra Türkiye'ye gelecekti, apar topar ertelendi
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı! 20 kilo birden verdi
İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı

İBB davasında olay itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı