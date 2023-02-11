ÜNLÜ ŞEFLER DEPREMZEDELERE YEMEK PİŞİRİYOR!

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri de depremde hasar gören illere gitti, depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şefler, ekipleriyle deprem bölgesine koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.

Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı.

Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor.

Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.

Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi.

Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.

2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı.

Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.

Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık.

Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.

Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'ta... Kazanlar dolusu yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaptı.

Yalçınkaya ve ekibi bir günde 60 bin kişiye servis yaptı.

Şef Mehmet Yalçınkaya da ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'taydı. Kazanlarda yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaparak gün boyu 60 bin kişiye ulaştı.

Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasındaki yarışmacıları da destek verdi. Gaziantep ve Adıyaman'da da ekipler kuruldu.

"Durmadan imalata devam" diyen Yalçınkaya, "Enkaz alanında şu anda 2 bin kişiye, toplamda gün boyu 60 bin kişiye ulaştık, çok şükür. Muhteşem bir ekip var burada" dedi.

Yalçınkaya, yemek sonrası arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şef Yunus Emre Akkor, Hatay'da... Kazanın başına geçen Akkor, "İlk gün 5-6 bin kişilik yemek yaptık.

Bugün 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 bin tabak yemek yapacağız" dedi.

Çiğdem Seferoğlu, Hazer Amani ve Umut Karakuş, Elbistan'a gitti. Amani, "Ekibimiz, yardımseverler ve gönüllü aşçılarımızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Murat Kekilli, yardım toplama çalışmalarında aktif görev aldı. Şarkıcı, önceki gün de Hatay Kırıkhan'daki Kızılay'ın kurduğu aşevinde depremzedelere çorba dağıttı.

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu derneğin AFAD ile koordineli çalıştığını söyledi.

Özçelik, kazanların başına geçti, gece boyunca depremzedelere yemek dağıttı.