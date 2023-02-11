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ÜNLÜ ŞEFLER DEPREMZEDELERE YEMEK PİŞİRİYOR!

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ÜNLÜ ŞEFLER DEPREMZEDELERE YEMEK PİŞİRİYOR!

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri de depremde hasar gören illere gitti, depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şefler, ekipleriyle deprem bölgesine koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.

Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı.

Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor.

Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi.

Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı.

Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık.

Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'ta... Kazanlar dolusu yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaptı.

Yalçınkaya ve ekibi bir günde 60 bin kişiye servis yaptı.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Şef Mehmet Yalçınkaya da ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'taydı. Kazanlarda yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaparak gün boyu 60 bin kişiye ulaştı.

Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasındaki yarışmacıları da destek verdi. Gaziantep ve Adıyaman'da da ekipler kuruldu.

"Durmadan imalata devam" diyen Yalçınkaya, "Enkaz alanında şu anda 2 bin kişiye, toplamda gün boyu 60 bin kişiye ulaştık, çok şükür. Muhteşem bir ekip var burada" dedi.

Yalçınkaya, yemek sonrası arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Şef Yunus Emre Akkor, Hatay'da... Kazanın başına geçen Akkor, "İlk gün 5-6 bin kişilik yemek yaptık.

Bugün 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 bin tabak yemek yapacağız" dedi.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Çiğdem Seferoğlu, Hazer Amani ve Umut Karakuş, Elbistan'a gitti. Amani, "Ekibimiz, yardımseverler ve gönüllü aşçılarımızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Murat Kekilli, yardım toplama çalışmalarında aktif görev aldı. Şarkıcı, önceki gün de Hatay Kırıkhan'daki Kızılay'ın kurduğu aşevinde depremzedelere çorba dağıttı.

Onlar da deprem bölgesine koştu! Ünlü şefler seferber oldu Mehmet Yalçınkaya: Durmadan devam

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu derneğin AFAD ile koordineli çalıştığını söyledi.

Özçelik, kazanların başına geçti, gece boyunca depremzedelere yemek dağıttı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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