Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, acı haberi alır almaz konserini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve taziyeleri kabul etti.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.
GÜLŞEN TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.