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Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

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Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, acı haberi alır almaz konserini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü ve taziyeleri kabul etti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü. Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

GÜLŞEN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Kalp Krizi Magazin Türkiye Gülşen Sanat Müzik Yaşam ordu

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