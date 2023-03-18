Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek hem vatandaşları ziyaret etti hem de çocuklarla oyun oynadı. Oyuncunun bölgeye gittiğini gören Demet Akalın ise "Bizimkiler de utanmadan kaçtı! Dünya starı Hatay'da" dedi.