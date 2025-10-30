Haberler

Ünlü oyuncu, altına sütyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sütyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Ünlü oyuncu, tek omuzlu beyaz mini elbisesiyle dikkat çekti ve 'Spotlight Ödülü'nü kazandı. Kendisi hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt veren yıldız, hiçbir estetik işlem yaptırmadığını ve iğnelerden korktuğunu ifade etti.

  • Sydney Sweeney, Pazartesi günü düzenlenen Christy gösteriminde 'Spotlight Ödülü'nü kazandı.
  • Sydney Sweeney, estetik yaptırmadığını ve iğnelerden korktuğunu belirtti.
  • Sydney Sweeney, kendisini 'seks sembolü' olarak görenlere yanıt olarak, güçlü ve özgüvenli olmayı kendisi için yaptığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, tek omuzlu beyaz mini elbisesiyle adeta göz kamaştırdı. Vücudunu saran elbise, dizlerinin sadece birkaç santimetre yukarısında bitiyor ve şıklığıyla dikkat çekiyordu.

Sweeney, Pazartesi günü düzenlenen Christy gösteriminde "Spotlight Ödülü"nü kazandı.

Güzel yıldız, Variety dergisine verdiği röportajda estetik yaptırmayı hiç düşünmediğini söyledi.

"Hiçbir işlem yaptırmadım. İğnelerden korkarım. Dövmem bile yok. Her şeyi doğal yaşamak istiyorum ve yaşlanmayı da öyle kabul edeceğim," dedi.

Sweeney, hakkında çıkan söylentilere de değindi:

"İnternette 'önce-sonra' fotoğrafları görüyorum. Ama o eski fotoğraflarda 12 yaşındayım! Tabii ki farklı görüneceğim. Şimdi makyaj yapıyorum ve 15 yıl geçti."

Ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterlerin kendisiyle karıştırıldığını da söyledi:

"Ben genellikle tartışmalı rollerde yer alıyorum, bu yüzden insanlar beni tanıdığını sanıyor ama aslında tanımıyor."

Bazı kişilerin onu "seks sembolü" olarak görmesine de yanıt verdi:

"Ben sadece kendimi iyi hissediyorum. Güçlü ve özgüvenli olmak hoşuma gidiyor. Bunu başkaları için değil, kendim için yapıyorum."

Sweeney sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların kendilerini özgürce ifade etmelerini istiyorum. Kimse güzelliğini gizlemek ya da utanmak zorunda değil. Kendine güvenmek en güzel şey."

