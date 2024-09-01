Ünlü oyuncu Ahu Tuğba Miami'de hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Miami'de Miami'de hayatını kaybetti. Geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre tedavi gören Tuğba'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını sürdürdüğü Miami'de hayatını kaybetti. Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazasının ardından burada bir süre tedavi görmüştü. Ünlü oyuncunun ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.