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Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

Magazin Haberleri

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bayramda tek gece sahneye çıkacak olan Hadise 2,5 milyon TL'lik ücretle listenin birinci sırasında yer alırken 2 mekanda sahneye çıkacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş de 3 milyon TL kazanacak.

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

1 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

2,5 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

2 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

700 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

1,6 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

1 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

600 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

2 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

600 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ramazan Bayramı Yıldız Tilbe Ebru Gündeş Murat Boz Gülşen Hadise Magazin Haberler

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