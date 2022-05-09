ÜNLÜ İSİMLERDEN ANNELER GÜNÜ MESAJLARI!

Bizleri karşılıksız seven annelerimizin Anneler Günü mesajları ve sözleri ile anlam buluyor.

Anneler Günü'nde herkes duygusal mesajlar paylaşarak kutluyor.

Ünlü isimler de günün erken saatlerinde anneleri ve çocuklarıyla olan pozlarını paylaştı.

Annesi başkasıyla evlendiği için dedesi ve ninesiyle yaşayan ve annesine 18 yaşına kadar 'teyze' diyen Burcu Esmersoy'un notu ise gündem oldu.

İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları…

ÖZGE ULUSOY

"Ne yazsam az... İyi ki... Doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde şefkat, merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim."

MELEK BAYKAL

"Tüm anneler çok özeldir kuşkusuz... Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et bana desen, tabi kii 'Anne' derdim. Bu yıl ilk defa Anneler Günü'nde anacığımın yanında olamıyorum. Başta annem olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hepiniz çok değerlisiniz çünkü annesiniz... Dünyaya getirdiğiniz ve emek verip büyüttüğünüz her çocuğun size sorumluluğu ve borcu var. Analarımızın kalbini kırmayalım lütfen... Unutmayalım ki annemiz bir tane ve bizi doğuran anaya bir kez daha sahip olma şansımız yok. Onların sağlığında değerini bilelim. Bilmem anlatabildim mi... Bu dünyadan göçüp giden analarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah."

KENAN DOĞULU

"Mutlak sevgim, dostum, dert ortağım, canım annem, Serpil'im... Hayatın içinde benimle, hayallerimle, endişelerimle ve mutluluğumla bir olup dünyamı daima sevgi, saygı, anlayış ve neşe dolu kalbinle aydınlattığın için teşekkür ederim. Bugünün özelinde de herhangi bir canlıyı bağrına basarak ona annelik eden, bir çiçekten kediye kucağını açan, anne olmuş olmamış, sevgisi anne gibi koşulsuz, şefkat dolu ve sonsuz olan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."

DEMET ŞENER

"Doğurmuş, doğurmamış, bir canlıya koşulsuz sevgisini vermiş tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Buradan bizleri yetiştiren başta canım annem Naime Şener ve tüm annelerimizin de ellerinden öpüyorum."

ECE ERKEN

"Hep yanımda oldun... Ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. Anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim. İyi ki varsın, Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin. Annesini kaybeden herkese sabır diliyorum."

DENİZ SEKİ

"Başta kokusunda huzur bulduğum canım annem olmak üzere, tüm annelerin, anne olmak isteyen herkesin bu özel gününü kutlarım."

BURCU ESMERSOY

Annesine yıllarca teyze demek zorunda kalan ve mirasını da kardeşine bırakan Burcu Esmersoy annesinin Anneler Günü'nü kutlamadı. Esmersoy paylaşımında "En basta heyecan içinde anne olmayı bekleyen kız kardesimin ve tüm arkadaşlarımın; onların, beni kendi evlatlarından ayrı tutmayan annelerinin, anne olmayı heyecan içinde bekleyen, isteyen, dileyen, umut eden herkesin, iki kedi üç kopek bir kirpiye annelik yapmaya calışan kendimin ve benim gibi tüm canlılara güzel duygularla yaklaşan, kendini ANNE gibi hisseden herkesin yani tüm annelerin "Anneler Günü" kutlu olsun" dedi.

HAKAN PEKER

"Canım annem, Anneler Günü'n kutlu olsun."

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