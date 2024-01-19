Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Tarihi ana kayıtsız kalmayan ünlü isimler Alper Gezeravcı'yı tebrik mesajı yayınladılar.

İLK TÜRK ASTRONOT UZAYA FIRLATILDI

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

CEM YILMAZ'DAN G.O.R.A'LI MESAJ

G.O.R.A filmiyle büyük başarı yakalayan komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.

"BU İŞ MARS'TA BİTER"

Öte yandan Hülya Avşar da Mars temalı bir fotoğrafını yayınlayarak Alper Gezeravcı'ya "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun" diye seslendi.

"AYA ÇIKIP DOYA DOYA DANS ETMEK HAYALİM"

Mustafa Sandal ise "Bir gün uzay turizmi çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün 55 milyon dolar olan belki de 15-20 bin dolar olacak. En büyük hayalim o gün geldiğinde uzaya çıkıp ayıda karşıma alıp şöyle doya doya bir Aya Benzer dansı yapmak! Alper kardeşim yersiz ve çekimsiz her anın keyfini çıkar. Cumhuriyetinizin 100. Yılında yukardan, uzaydan Türkiye başka güzel görünüyordur. Bolca keyfini çıkar. Tebrikler." mesajını yayınladı.