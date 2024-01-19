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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı. Cem Yılmaz, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal Alpergezeravcı'nın tarihi yolculuğunu tebrik etti. Cem Yılmaz G.O.R.A mesajı verirken Hülya Avşar ve Mustafa Sandal'dan da esprili paylaşım geldi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Tarihi ana kayıtsız kalmayan ünlü isimler Alper Gezeravcı'yı tebrik mesajı yayınladılar.

İLK TÜRK ASTRONOT UZAYA FIRLATILDI

Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başladı. Dragon uzay aracı kapsülü TSİ 00.49'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

CEM YILMAZ'DAN G.O.R.A'LI MESAJ

G.O.R.A filmiyle büyük başarı yakalayan komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

"BU İŞ MARS'TA BİTER"

Öte yandan Hülya Avşar da Mars temalı bir fotoğrafını yayınlayarak Alper Gezeravcı'ya "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun" diye seslendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

"AYA ÇIKIP DOYA DOYA DANS ETMEK HAYALİM"

Mustafa Sandal ise "Bir gün uzay turizmi çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün 55 milyon dolar olan belki de 15-20 bin dolar olacak. En büyük hayalim o gün geldiğinde uzaya çıkıp ayıda karşıma alıp şöyle doya doya bir Aya Benzer dansı yapmak! Alper kardeşim yersiz ve çekimsiz her anın keyfini çıkar. Cumhuriyetinizin 100. Yılında yukardan, uzaydan Türkiye başka güzel görünüyordur. Bolca keyfini çıkar. Tebrikler." mesajını yayınladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya kayıtsız kalmadılar! Cem Yılmaz'dan G.O.R.A göndermesi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Mustafa Sandal Hülya Avşar Cem Yılmaz Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Abdullah Ağaç.:

Cem yilmaz ve diğer sanatçılar 9 şehit verirken. Ülkede deprem olmuş bir faydanız olduğunda sizi duymak görmek isteriz. Aaa pardon siz Türkiyeli değilsiniz galiba

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YILDIRAY YILDIRIM:

ABDULLAH ismi TÜRK ismi mi? cahilliğimi affet. aydınlatır mısın beni

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Kemal Yavuz:

Bu cehalet affedilmez pek. Zira ayni soydan oldugumuz icin utanilir anca. Haaa dur, ayni soy demisim. Kusura bakma, baba batili olunca soydas olmuyoduk. Cok sukur.... Sorunada cevap olarak: Ne alakasi var Abdullah'in dedigi ile? Aman aman, tekrar ozur diliyorum. Cehalet dedik. Anlamazsin sen.

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sade vatandaş:

siz yukarı bakarken aşağıda mazota zam geliyor eğer alaca paranız varasa gidin arabanızın deposunu doldurun

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TT:

Mustafa Sandal ın en büyük hayali uzayda dans etmekmiş :) O Meşhur dansınla dünyadakilerin yeteri kadar göz zevkini bozdun bari uzaydakileri rahat bırak yahu :D İnsanlar oraya bilimsel deneyler yapmaya gidiyor, sen hala danstan bahsediyorsun. Peh!...

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