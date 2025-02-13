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Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

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Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle adından söz ettiren Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Fırat Tanış'ı hedef aldı. Birlikte rol alacakları dönem dizisinin Fırat Tanış'ın kaprisleri yüzünden bittiğini ifade eden Karel, "Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım" ifadelerine yer verdi.

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, Survivor programına katılmasının ardından Türkiye'yi terk etmiş ve burada TIR şoförlüğüne başlamıştı. Kısa süre içerisinde işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firmasının sahibi olan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış için "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" dedikten sonra ağır ifadeler kullandı.

"YATACAK YERİN YOK"

Birlikte rol aldıkları TRT'nin dönem dizilerinden Bir Zamanlar Osmanlı'nın Fırat Tanış'ın kaprisleri yüzünden bittiğini ifade eden Karel, "Şimdi ki dizisi Şakir Paşa'da reyting yapacak diye oğlunun hanımına yürüyor. Lan oğlum senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok billahi de yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Tolga Karel'in o paylaşımları;

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıerman genç :

Senide biliriz Yaprak Dökümünde baldızın ile beraber olmuştun, Kayınvaliden kalmıştı en son yürümediğin şimdi adammı oldun

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Türk aile yapısı, edep, adap ve inançlarını hiçe sayarak ekranlar aracılığıyla evlere giren bu iğrenç sahnelerden oluşan filmlerin sponsorlarını iyi takip edin; Siyonizm böyle çalışıyor işte. Siz de hurma ağacının altında ağlayan sahabe ile dini anlatmaya çalışın...

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Haber YorumlarıYasin Muş:

Yazı yazmayı öğrensen çok iyi olacak.

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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Turkun biri yabanci ulkeye gidiyor ve sofor amerikalimisin diyor, hayir ben turkum diyor sofor yani muslumansin diyor adam evet diyor sofor dizilerinizi seyrediyormusun adam evet diyor sofor turk adama dizilerinizde musluman yok diyor. bence cok dogru oyuncularimizin cogu niye mi ahlak yoksunu bati ozentisi islamdan muslumanliktan uzak olduklari icin ve mallesef dizi ihracatinda dunya 2cisiyiz. iyi seylerle dunya 2cisi olsak ya dizilerimiz turkleri gavur gibi gosteriyor

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Fii tarihindeki dizide diye magazin haber yapıyor !? yahu şu an Mehmet Fetihler Sultanı ve Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübü dizileri Sadece Türkiye Değil Dünya da izlenir. Yabancı Hayran Sayfaları var sosyal medyada Bu dizilerden onca karakter ün salmış. siz gidip Fii tarihindeki bir dizide oynayan oyuncu diye haber yapıyorsunuz. yazık haberciliğinze

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Birincisi ulan söz de sanatçısın insan biraz Türkçesini dikkat ederek yazar bu nedir ya. İkincisi de gelinini yürüyo diye adam mısın diyosun şaka gibi . Seni napcaz peki sen de adam olmuyosun bu durumda yaprak dökümünde iki kız kardeşi idare etmedin mi baldızına yürümedin mi

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

2.Tqnju Çolak ve Yılmaz Vural vakası olur.

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