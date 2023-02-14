Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı depremde hayatını kaybetti

Survivor'daki başarısı ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tunay "Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler çevresindeki 10 ilde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası 10 ilimizde OHAL ilan edildi. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'daki eğlenceli kişiliğiyle tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğitcan Datlı da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"AFFET, ÇOK AĞLIYORUM"

Günlerdir sevgilisinden gelecek haberi bekleyen Aşkım Burçe Tunay, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. 23 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, sevgilisinin mezarının fotoğrafını yayınlayarak "Sen sevmezdin benim ağlamamı, affet. Çok ağlıyorum" notunu yazdı.

"YÜZÜNÜ GÖRMEYE CESARET EDEMEDİM"

Dün akşam da sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı büyük acıyı paylaşan Aşkım Burçe Tunay, şu ifadeleri kullandı: "Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım. Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."