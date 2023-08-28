Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, deprem korkusundan dolayı Berlin'e taşınıyor

Survivor ile adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, olası İstanbul depreminden dolayı Türkiye'de yaşamakta çekindiğini söyleyerek "Yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin'de yaşayacağım" dedi.

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan ve performansıyla adını duyuran ve yarışmadan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'den taşınma kararı aldı. Kalaycıoğlu, olası İstanbul depreminden çekindiği için Berlin'de yaşayacağını söyledi.

"YERBİLİMCİLERİNİN SÖYLEDİKLERİNDEN KORKUYORUM"

Önceki akşam Karaköy'de karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Aleyna Kalaycıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki olası depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek "Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin'de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye'ye geleceğim" dedi.