Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, Pazartesi günü gerçekleşen cesur bir fotoğraf çekiminde lateks bodysuit giyerek fiziğini gözler önüne serdi.

52 yaşındaki Alman-Amerikalı model, siyah şerit desenli iddialı kıyafetiyle kuliste poz üstüne poz verdi. Uzun ve fit bacaklarını öne çıkaran Heidi, omuzlarına siyah bir deri ceket atmış, bir bacağına ise diz üstü siyah stiletto çizme giymişti. Büyük siyah güneş gözlükleriyle görünümünü tamamlayan Klum, kuliste bir o yana bir bu yana pozlar verdi.

İkinci kombinde ise kırmızı, peplum detaylı bir korseti vücuda tamamen oturan taytla birleştirdi. Sivri topuklu kırmızı ayakkabılarıyla boyunu daha uzun gösteren Heidi, kameraya doğru zarif adımlarla ilerledi. Instagram'da paylaştığı diğer karelerde siyah saten üçgen sütyeniyle dekoltesini öne çıkardı. Başka bir fotoğrafta ise gri, zımbalı bir üstle harika bir selfie çekti.

Bu cesur çekim, Heidi'nin kızı Leni ile Berlin'de düzenlenen Glamour Women of the Year ödülleri öncesi birlikte dans ettiği videonun ardından geldi. 21 yaşındaki Leni ile birlikte keyifli görünen anne-kız, sosyal medyada trend olan dudak senkronu challenge'ını yaptı. Kahve masasına çıkıp sırt sırta duran ikili, 4 Non Blondes'un "What's Up?" şarkısına eşlik etti.

Leni siyah mayosuyla, Heidi ise payetli leopar desenli mini elbisesiyle fiziğini gözler önüne serdi. Kamera arkası görüntülerinde ekip, büyük bir ışık ve rüzgar efekti veren cihazlarla anne-kızın etrafında dolaştı. Daha sonra ödül törenine katılan ikili, kırmızı halıda yan yana poz verdi, birbirlerine sarılarak kameraya öpücük gönderdi.

Geçtiğimiz haftalarda bazı sosyal medya kullanıcıları, anne-kızın birlikte yaptıkları iç çamaşırı çekimlerini "uygunsuz" ve "garip" olarak eleştirmişti. Ancak Heidi ve Leni, bu yorumları hiç umursamadan profesyonel bir şekilde kamera karşısına çıkmayı sürdürdü.

Heidi, daha önce PEOPLE'a verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Bazı insanlar 'Anne-kızın böyle poz vermesi doğru mu?' diyor. Ama bizim için bu normal. Kızımla gurur duyuyorum. O da buna tamamen razı."

Heidi, ailede beden özgüveninin ön planda olduğunu da ekledi:

"Her zaman bedenimle barışık oldum. Bahçede güneşlenirken üstümü bile çıkarabilirim. Avrupa'da büyüdüm… Çocuklarım beni hep böyle tanıdı."

Klum, ailelerinin çıplaklığı abartılı veya cinsel bir bağlamda görmediğini de belirtti. Geçtiğimiz ay ise anne-kız, uyumlu kaşmir kıyafetlerle bir çekimde bir araya gelmişti. Heidi krem tonlarında bir kazak giyerken, Leni koyu kahverengi bir kazak tercih etti.

Heidi'nin kızı Leni, ünlü iş insanı Flavio Briatore'den dünyaya geldi; Heidi'nin eski eşi Seal tarafından evlat edinildi. Leni küçüklüğünden beri modellik teklifleri alsa da Heidi, kızının sektöre hazır olduğunu hissedene kadar bekledi. Leni, 2020'de resmen modelliğe başladı.

Heidi'nin bu kararı, kızını şöhret baskısından koruma isteğinden kaynaklanıyordu. Ancak görünen o ki Leni de annesi gibi modelliği sevmiş ve bu alanda kendi yolunu çizmeye başlamış durumda.