Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlarda, Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer almıştı. Dosyadaki iddialara göre Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı değerlendirilmişti.

Sevkiyatlarda koruma tahsisli araç iddiası

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürülmüştü.

MASAK raporunda para hareketleri

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığı tespit edilmişti. Rapora göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL olurken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşmişti. MASAK incelemesinde, Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL ve Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarında gözaltına alınan Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile Mehmet Sedat Erge’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı