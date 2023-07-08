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'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

"Son bekar günüm" diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

Magazin Haberleri

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak. Dün adliyeden paylaşım yapan Çelik, "Son bekar iş günüydü diyelim" ifadelerini kullandı.

Mart ayında kısa bir ayrılık yaşayan oyuncu Ahmet Kural, bugün 4 yıllık sevgilisi avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturacak. Dün adliyeye giden avukat Çağla Gizem Çelik, "Son bekar iş günü" diyerek paylaşım yaptı.

BODRUM'DA EVLENECEKLER

Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini bitirdiğini duyuran çift, 2 aylık aranın ardından barıştı. İlişkilerine bir şans daha veren ikili, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. 4 yıldır birlikte olan ikili, bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak. Avukat Çağla Gizem Çelik de dün Instagram hesabından adliyede verdiği pozları paylaşarak "Son bekar iş günüydü diyelim" notunu yazdı.

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

'Son bekar günüm' diyerek duyurdu! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evleniyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ahmet Kural Magazin Haberler

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