Sınırları yıkıp geçti! İç çamaşırsız poz veren Zeynep Bastık'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı

Merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdığı için bir süre evden çıkamayan Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından balkonda sarı mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. İç çamaşırsız poz veren Bastık, elbisesindeki göğüs dekoltesiyle de ilgili tuhaf yorumlar aldı.

Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evliliğini bitirmesiyle günlerce konuşulan Zeynep Bastık, 2022'nin son günlerde evinde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırdı. Sahneye çıkması yasaklandığı için haftalardır evde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

SARI MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Son dönemde cesur pozlar veren ve bu pozları takipçileriyle paylaşan Zeynep Bastık son paylaşımlarıyla Instagram'ı yıktı geçti. Sarı mini elbisesinin altın iç çamaşırı giymeyen ünlü şarkıcıbalkona çıkıp poz verdi.

DEKOLTESİNE YORUM YAĞDI

Fotoğraf çekinirken şekilden şekle giren güzel şarkıcının pozları ise sosyal medya kullanıcıların fazla dikkatini çekti. Birçok kişi Bastık'ın göğüs dekoltesine ilginç yorumlar yaptı.