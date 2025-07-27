Sinem Ünsal'dan Hayranlarına Tatil Paylaşımları

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal sezon arasını fırsat bilip sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hayranlarına sürprizler yapan Ünsal arşivinden seçtiği özel kareleri sevenlerine sunuyor. Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan Uzak Şehir'in güzel oyuncusunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuluyor.

BEYAZ ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU!

Geçen sezonun rekortmen dizisi Uzak Şehir sezon arası verilmesine rağmen gündemden düşmüyor. Dizide Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal sanal medyadan hayranlarıyla hasret gideriyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla göz önünde olan oyuncunun, 'Arşivi karıştırdım' notuyla paylaştığı beyaz dekolteli elbiseli karesi göz kamaştırdı. Uzak Şehir'in tekrar bölümleriyle hafta içi her gün ekrana geleceğinin müjdesini alan dizinin hayranları güzel oyuncunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Uzak Şehir hafta içi her gün tekrar bölümleriyle saat 13.00'te Kanal D'de ekrana gelecek.