77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

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CHP'nin 25 Eylül'de Bolu Abant'ta başlayan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı, üçüncü ve son gününde sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampın son gününe sabah erken saatlerde Abant Gölü çevresinde yaptığı yürüyüşle başladı. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşte bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

YAŞINA RAĞMEN TEMPOSU DİKKAT ÇEKTİ

77 yaşındaki Kılıçdaroğlu, göl kenarındaki yürüyüş yolunda grubun en önünde ilerliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti. Tempolu yürüyüşünü tamamlayan Kılıçdaroğlu, ardından kamp merkezine geçti.

KAMPTA PARTİNİN YOL HARİTASI ELE ALINIYOR

Üç gün süren kampta, yeni yasama dönemi öncesinde Meclis çalışmaları, ülke gündemi ve partinin önümüzdeki dönemde atacağı stratejik adımlar değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com