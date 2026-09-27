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Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

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Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı
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Seda Bakan, bir etkinliğe babası Kasım Bakan ile katıldı. Babasının gençlik yıllarından söz eden oyuncu, “Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” diyerek dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Oyuncu Seda Bakan, sanat fuarı Contemporary Istanbul’un 21’inci edisyonuna babası Kasım Bakan ile birlikte katıldı. Etkinlikte gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, babasıyla ilgili yaptığı esprili yorumla dikkat çekti. 

BABASIYLA BİRLİKTE KATILDI

Sanat dünyasından birçok ismin yer aldığı etkinliğe bu kez babasıyla gelen Seda Bakan, Contemporary Istanbul’u her yıl takip etmeye çalıştığını söyledi. Bakan, bu yıl babasının da kendisine eşlik ettiğini belirtti. 

“KIVANÇ TATLITUĞ KADAR YAKIŞIKLIYDI”

Seda Bakan’ın babası Kasım Bakan için yaptığı benzetme ise sohbetin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ünlü oyuncu, babasının gençlik yıllarından söz ederken onun oldukça yakışıklı olduğunu belirterek Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi yaptı.

Bakan’ın bu sözleri, etkinlikteki renkli anlardan biri olarak öne çıktı.

Ekim Devrim Manduz
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