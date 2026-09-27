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Üniversitede "tecavüz" iddiası Pakistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar

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Üniversitede 'tecavüz' iddiası Pakistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar Haber Videosunu İzle
Üniversitede 'tecavüz' iddiası Pakistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar
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Hindistan'ın Penjap eyaletindeki Phagwara kentinde bulunan Lovely Professional Üniversitesi, bir kadın öğrencinin tecavüz uğradığı yönündeki iddiaların ardından karıştı. Üniversite iddiaları reddederken, çok sayıda öğrenci protesto gösterisi gerçekleştirdi. Öğrenciler otoyolu trafiğe kapattı, üniversitede turnikeleri kırıp park halindeki araçları devirdi. Bir öğrencinin kampüste sergilenen MiG-23UM uçağının üzerine çıktığı ve bazı öğrencilerin de askeri tankın üzerine tırmandığı görüldü.

Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Lovely Professional Üniversitesi, kampüste bir kadın öğrencinin tecavüze uğradığı yönündeki söylentilerle çalkalandı. Üniversite yönetimi ve polis iddiaları kesin bir dille yalanlasa da sosyal medyada hızla yayılan söylentiler öğrencileri sokağa döktü.

SAVAŞ UÇAĞININ ÜZERİNE ÇIKTILAR

Öfkeli öğrencilerin düzenlediği protestolar kısa sürede kontrolden çıktı. Kalabalık grup otoyolu trafiğe kapatırken, çevredeki dükkanlara zarar verildi ve park halindeki araçlar devrildi. Öğrenciler üniversitenin girişindeki turnikeleri de kullanılamaz hale getirdi. Eylemler sırasında bazı öğrencilerin kampüste sergilenen MiG-23UM savaş uçağının ve bir askeri tankın üzerine çıkması dikkat çekti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri otoyolu yeniden trafiğe açmak ve kampüsteki gerginliği düşürmek için önlemleri artırırken, eylemlere yol açan iddialarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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