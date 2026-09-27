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Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

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Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi Haber Videosunu İzle
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi
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Katy Perry, Bakü konserinde dev bir şişenin içine girerek seyircilerin üzerinde taşındı. Ünlü şarkıcının sıra dışı performansı konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de verdiği konserde sıra dışı sahne şovuyla dikkat çekti. Ünlü yıldız, performansının bir bölümünde dev bir şişenin içine girerek izleyicilere sürpriz yaptı.

DEV ŞİŞENİN İÇİNE GİRDİ

Bakü Crystal Hall’da sahne alan Perry, “I Kissed a Girl” performansı sırasında üzerinde “Katyade” yazılı dev bir şişenin içine girdi. Şarkıcının sahnedeki bu tercihi konserin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

KENDİNİ SEYİRCİLERİN ÜZERİNE BIRAKTI

Gösteri bununla da bitmedi. Perry, dev şişenin içindeyken kalabalığın üzerine doğru taşındı. Seyircilerin üzerinde ilerleyen ünlü şarkıcı, konseri izleyenlere alışılmışın dışında bir an yaşattı.

BAKÜ’DE SAHNE ALDI

Katy Perry’nin konseri, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix etkinlikleri kapsamında 25 Eylül’de Bakü’de gerçekleştirildi. Şarkıcının renkli kostümleri ve sahne şovları kadar bu performansı da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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