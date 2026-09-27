Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren karar! Tavandaki boya kabarması gizli ayıp sayıldı, araç değiştirilecek

Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren karar! Tavandaki boya kabarması gizli ayıp sayıldı, araç değiştirilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, İzmir'de 2020'de sıfır kilometre alınan otomobilin tavanındaki boya kabarmasını üretimden kaynaklanan 'gizli ayıp' saydı. Şirketin hasarı dış etkenlere bağlayan itirazını reddeden Daire, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı. Kararda, tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağı vurgulandı.
- Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunun 'gizli ayıp' olduğuna hükmederek aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi kararını onadı.
- Bilirkişi raporunda tavan boyasındaki kusurların boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi.
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, ayıbın oluşmasında tüketicinin kusuru bulunmadığı ve sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığı gerekçesiyle değişim kararını yerinde buldu.
YARGITAY 3'üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunun 'gizli ayıp' olduğuna hükmedip, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı onadı.
ŞİRKET HASARI DIŞ ETKENLERE BAĞLADI
İzmir'de, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruşa sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanında oluşan boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek, talebi kabul etmedi. Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
BİLİRKİŞİ: İMALAT HATASI
Hazırlanan bilirkişi raporunda, tavan boyasındaki kusurların boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi. Mahkeme, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağını belirterek, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
Davalıların karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığı, sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararı yerinde buldu.
YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI
Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire; araçtaki ayıbın 'gizli ayıp' niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti.
Daire ayrıca, dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.