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Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

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Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İspanya, 3-2 kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası ise 10 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar...

  • UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup ilk haftasında İngiltere ile İspanya Wembley'de karşılaştı ve İspanya maçı 3-2 kazandı.
  • İspanya'nın golleri Lamine Yamal (2. dakika), Alex Baena (60. dakika) ve Mikel Oyarzabal (74. dakika) tarafından atıldı; İngiltere'nin golleri Anthony Gordon (36. dakika) ve Harry Kane (40. dakika) kaydetti.
  • İngiltere'de Harry Kane, 52. dakikada kazandığı penaltıyı üst direğe çarparak kaçırdı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İspanya, 3-2 kazandı.

5 GOLLÜ DÜELLO İSPANYA'NIN

İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. İngiltere, 36. dakikada Anthony Gordon ile skoru 1-1'e, 40. dakikada ise Harry Kane ile 2-1'e getirdi. İkinci yarının 52. dakikasında penaltı kazanan İngiltere'de Harry Kane'in vuruşu üst direkten döndü. İspanya, 60. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Alex Baena, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla skoru dengeledi. İspanya'ya galibiyeti getiren gol 74. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

10 MAÇ OYNANDI

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi:

3. Grup:

  • İngiltere-İspanya: 2-3
  • Çekya-Hırvatistan: 1-2 

B Ligi:

1. Grup:

  • Slovenya-İskoçya: 0-0
  • Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

C Ligi:

1. Grup:

  • San Marino-Finlandiya: 0-7
  • Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

  • Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
  • Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

  • İzlanda-Estonya: 1-1
  • Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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