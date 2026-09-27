Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

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İstanbul’da simit fiyatlarına ilişkin son dönemde yaşanan artışlar Ticaret Bakanlığı’nın gündemine girdi. Bakanlık, tüketicileri haksız ve fahiş fiyat uygulamalarından korumak amacıyla saha denetimlerini artırdı.

SİMİT SATIŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki simit satışlarının saha ekipleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Denetimlerde işletmelerin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine uyup uymadığı kontrol ediliyor. Gürcan, piyasa denetimlerinin tüketicilerin korunması amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

TARİFEYE UYMAYANA AĞIR YAPTIRIM

Bakanlık, denetimler sırasında belirlenen tarifenin üzerinde satış yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem başlatacak.

Gürcan, mevzuata aykırı satışlarda en ağır idari yaptırımların uygulanacağını ve gerekli hukuki süreçlerin de devreye sokulacağını açıkladı.

“TÜKETİCİNİN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakanlık, özellikle temel tüketim ürünlerinde vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Gürcan, tüketicilerin temel ürünlere erişimini olumsuz etkileyen ve haksız fiyat artışına yol açan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Haberler.com