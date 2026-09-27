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Sultangazi'de kuaförde 3 bin 500 liralık makyaj yaptırdı, türbanını alıp geleceğini söyleyip bir daha dönmedi

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Sultangazi'de kuaförde 3 bin 500 liralık makyaj yaptırdı, türbanını alıp geleceğini söyleyip bir daha dönmedi Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de kuaförde 3 bin 500 liralık makyaj yaptırdı, türbanını alıp geleceğini söyleyip bir daha dönmedi
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Sultangazi'de bir kadının kuaförde kaş, yüz ve profesyonel makyaj işlemleri yaptırdıktan sonra 3 bin 500 liralık ücreti ödemeden ayrıldığı öne sürüldü. 'Parası neyse vereceğim' diyerek en iyi ürünlerin kullanılmasını isteyen kadın, eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek dükkandan çıktı ve geri dönmedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Sultangazi'de bir kadın, kuaförde yaptırdığı profesyonel makyaj, kaş ve yüz işlemlerinin 3 bin 500 liralık ücretini ödemeden ayrıldı.
  • Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, kadının eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek dükkandan çıktığını ve geri dönmediğini belirtti.
  • Kadının kuaförde beklediği ve kapuşonunu kapatarak dükkandan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre kuaföre gelen kadın, makyaj ve çeşitli bakım işlemleri yaptırdıktan sonra 3 bin 500 liralık ücreti ödemeden ayrıldı. Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi. Kadının kuaförde işlemler sırasında beklediği ve dükkandan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Makyaj öncesinde kaş ve yüz işlemleri de yaptıran kadın, en iyi ürünlerin kullanılmasını istediğini belirterek, işlemlerin ücretini ödeyeceğini söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadın, eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kuaförden çıktı. Geri dönmeyen kadının 3 bin 500 liralık işlemlerin ücretini ödemediği öne sürüldü.

KAPÜŞONUNU KAPATIP DÜKKANDAN ÇIKTI

Kadının kuaförde sıra beklediği ardından sokaktan uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının kuaförde sıra beklediği dakikaların yanı sıra, işlemleri yaptırdıktan sonra kapuşonunu kapatarak iş yerinden çıktığı anlar da yer alıyor.

PARASI NEYSE VERECEĞİM DEMİŞ

Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "Akşam saat 18.00 - 19.00 civarında buraya gelerek profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Biz de işleme aldık. Ondan önce de kaşını ve yüzünü aldık. İşlem sırasında, 'Siz her şeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim' dedi. İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi.

Kabiloğlu, "3 bin 500 liralık işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı, ablamın da 1,5 saatini aldı. Sinirliyim, ne yapacağımı şaşırdım. İsmetpaşa'ya geldiğimizden beri başımıza gelen ikinci olay bu. 3 yıldır buradayız. Daha önce Sultançiftliği Mahallesi'nde böyle bir şey yaşamamıştık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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