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Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

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Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir
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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un PFDK'dan 1-3 maç arasında ceza alması bekleniyor. Okan Buruk, 3 maç ceza alması durumunda Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.

Süper Lig devi  Galatasaray'da gözler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) teknik direktör Okan Buruk hakkında vereceği karara kilitlendi.

1 İLA 3 MAÇ ARASINDA CEZA BEKLENİYOR

Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrasında "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen deneyimli çalıştırıcının 1 ila 3 maç arası ceza alması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLMAYABİLİR

Okan Buruk’un cezasının 3 maç olarak belirlenmesi durumunda, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde saha kenarında yer alamayacak. 

KULÜBEDE İRFAN SARALOĞLU GÖREV YAPACAK

Okan Buruk'un cezalı olacağı müsabakada sarı-kırmızılı ekibin yönetimini yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu üstlenecek. Saraloğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçta da cezalı olan Buruk'un yerine takımı saha kenarından yönetmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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