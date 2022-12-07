'Şinanari' diyerek hayatımıza girmişti! Güzel şarkıcı estetiklerle tanınmaz hale geldi

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sevenlerinin karşısına bambaşka haliyle çıkan ünlü şarkıcıyı son haliyle tanımak neredeyse imkansız.

"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker şimdilerde değişimiyle ön plana çıkıyor.

ZAMANA ESTETİKLE KARŞI KOYDU

Kumral saçlı, yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker de zamanla estetik furyasına kendisini kaptırmış. Şimdi 48 yaşında ve bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcının yeni imajı hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılansa da da zamana karşı koymanın bir yolu da değişiklik. Hele de şov dünyası içindeyseniz.

"ESKİ HALİN DAHA GÜZEL"

Zaman zaman eski önceki ve sonraki hallerini paylaşan ünlü şarkıcıya hayranları "Eski halin çok daha güzel" diyerek ünlü şarkıcıya serzenişte bulundu. İşte Pınar Dİlşeker'in geçmişten bugüne değişimi;