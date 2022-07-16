Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Mayıs ayında Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin ilişkisini ise aynı yerden yaptığı paylaşımlar ele verdi.

2018 yılında ocak ayında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili 2021 yılında tekrardan nikah masasına oturdu. İkinci kez ayrılık kararı alan çift, geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Oyuncu Burcu Kıratlı, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

AYNI YERDEN PAYLAŞIM YAPTILAR

Gazete Magazin'in özel haberine göre 32 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen ikili, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor. Çiftin ilişkisini de Murat Dalkılıç konserinde yaptığı paylaşımlar ele verdi. İlişkisiyle gündeme gelen Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyor.

Sinan Akçıl'la boşanan Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtı

Sinan Akçıl'la boşanan Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtı

Sinan Akçıl'la boşanan Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtıNail Gönenli

Sinan Akçıl'la boşanan Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl Instagram Alaçatı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title