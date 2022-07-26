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Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Nisan ayında düzenledikleri sürpriz nikahla dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten tatil için Mykanos'a gitti. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımı yapan çiftin 'hamam böceği' muhabbeti olay oldu. Silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın göğüs dekoltesi ise dikkatlerden kaçmadı.

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

"HAMAM BÖCEĞİ" MUHABBETİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Evlendikten sonra balayı için Paris'e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten yaz tatili için Mykanos'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde estetik yaptıran ve silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın, eşiyle "hamam böceği" muhabbeti ise sosyal medyaya damga vurdu.

Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

ARGO KELİME KULLANDI

Çağlar Ökten'in "Hamam böcekleri insanlardan tiksiniyormuş" muhabbeti Seda Sayan'ı kızdırdı. Sayan, "Hamam böceği bizden mi tiksiniyormuş? Onu bugüne kadar affetmiştim. Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim. Ş...siz! Ben senden bugüne kadar tiksindim mi?" ifadeleriyle izleyenleri şaşırttı.

Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Estetikten dolayı konuşmakta zorluk çeken Sayan'ın giydiği dekolteli yeşil tül elbisesi çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı eşiyle konuşurken frikik vermemek için eliyle elbisesini düzeltti.

Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

Silikonlarını yenileten Seda Sayan dekoltesiyle şaşı etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Çağlar Ökten Seda Sayan Tatil Magazin Haberler

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