Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural, kız arkadaşına evlilik teklifi etti

Sibel Can'ın 1999 yılında evlendiği Hakan Ural'dan Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu var. Can'ın özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden oğlu Enginca Ural evlilik kararı aldı.

"EVET" CEVABINI ALDI

Sosyetenin tanınmış isimlerinin başında gelen ve geçtiğimiz hafta evlenen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e sahte nikah memurluğu yapan Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti. Kaya ise Ural'a "Evet" cevabını verdi. Melisa Ural'ın da olduğu arkadaş grubuyla eğlenen çiftin, mutlu kareleri de sosyal medyada yayıldı.

İşte evlilik teklifinden kareler...