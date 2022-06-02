Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı - Haberler

Geçtiğimiz sene 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti. Ünlü isim de tablonun önünde pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖPÜŞME POZUNU TABLO YAPTIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şener, tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozları "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şener'in öpüşme pozlarının önünde poz verdiğini gören sosyal medya kullanıcıları "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumunu yaptı.