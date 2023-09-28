Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, yakın komşusu oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Arkadaşı Umay Seyhan ve eşi Kenan Tosun'un ihanetiyle yıkılan Serpil Tosun, yasak aşkı kabul ederek "İkisini de Allah'a havale ediyorum" dedi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Seyhan ve Tosun'un komşu olduğu ve ailecek görüştükleri ortaya çıkarken Seyhan ile Tosun'un karısının samimi arkadaş oldukları öğrenildi. Arkadaşı ve eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun, yasak aşkı kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.

"HER ŞEY DOĞRU, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Umay Seyhan ile yakın arkadaş olan Serpil Tosun, yaşadığı ihanetin ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğendi. Bugün 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak yasak aşkı doğrulayan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum.

Serenay Sarıkaya ve annesi

Cansu Tosun ve ailesi