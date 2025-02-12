Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı
Dillere pelesenk olan parçalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Göksel, yeni albüm çalışması için imajında değişikliğe gitti. Ünlü ismin son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Hafızalarda yer edinen birçok parçaya imzasını atan başarılı şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmanın hazırlıklarını yapıyor.
TERS KÖŞE YAPTI
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapağında ise sevenlerine ters köşe yaptı. 52 yaşındaki Göksel, yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzattı ve tam 8 kilo verdi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Göksel'in, yeni albümü için gittiği imaj değişikliği takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
"GENÇLEŞMİŞ"
Pop müziğin sevilen ismi, uzun saçlarıyla verdiği pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Göksel'in yeni imajına; "Her hali çok güzel", "Gençleşmiş" ve "30 yaşında gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.