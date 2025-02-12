Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

Hafızalarda yer edinen birçok parçaya imzasını atan başarılı şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmanın hazırlıklarını yapıyor.

TERS KÖŞE YAPTI

Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapağında ise sevenlerine ters köşe yaptı. 52 yaşındaki Göksel, yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzattı ve tam 8 kilo verdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Göksel'in, yeni albümü için gittiği imaj değişikliği takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

"GENÇLEŞMİŞ"

Pop müziğin sevilen ismi, uzun saçlarıyla verdiği pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Göksel'in yeni imajına; "Her hali çok güzel", "Gençleşmiş" ve "30 yaşında gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.