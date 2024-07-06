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Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

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Şarkıcı Ece Seçkin daha önce kendisine 2 tane at hediye eden pilot eşi Çağrı Terlemez'e doğum gününde son model bir araba aldı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir seyahatte tanışıp aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftte Ece Seçkin, eşine aldığı hediyeyle adından söz ettirdi.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Çağrı Terlemez, geçtiğimiz aylarda Ece Seçkin'e doğum günü için 2 tane at alarak günlerce adından söz ettirmişti. Eşinin hediyesinin altında kalmak istemeyen Seçkin'den de hamle gecikmedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; kesenin ağzını açan Seçkin, eşine doğum günü için 2024 model bir Mercedes araç hediye etti.

"SENİ SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Ece Seçkin "Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim... İyi ki doğdun ömrümün baharı, gençliğim, geleceğim, sevdiğim, kıymetlim... İyi ki benim oldun... Sadece bu yaşın değil, her yaşın birbirinden güzel olsun. Seni sevmekten, seni beklemekten ve seni yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Doğum Günü Ece Seçkin Pilot Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Tamer Çakır:

Helal olsun kazanmışlar harcıyorlar geçen sene vergi matranız neydi birde onu açıklayın

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