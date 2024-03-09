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Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

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Seksenler dizisi ekibi, 2021 yılında hayatını hayatını kaybeden Rasim Öztekin için dün akşam anma töreni düzenledi. Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin ise geceye katılmak yerine maça gitti.

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi yaptı. Ünlü isimlerin sahneye çıktığı gecede gözler Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin'i aradı.

GECENİN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Seksenler dizisinde Öztekin ile rol alan İlker Ayrık ve Özlem Türkad'ın sunuculuk yaptığı anma gecesinde usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatının anlatıldığı bir belgesel yayınlandı. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılan gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanırken Pelin Öztekin'in gecede olmaması dikkat çekti. Babası gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, tören yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti. Stattan paylaşım yapan Pelin Öztekin "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im" ifadelerini kullandı.

Oyuncu bir diğer paylaşımda ise babasıyla bir karesini yayınlayarak "Babiş diyemeden 'Peloş' diye seslenişi duyamadan geçen 3 yıl" dedi.

Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Pelin Öztekin Rasim Öztekin Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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