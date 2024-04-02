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Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

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Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Son yıllarda yapılan estetik operasyonlarına karşı koyamayan şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş da bıçak altına yattı.

"ÇEKTİĞİM ACILAR YÜZÜME YANSIDI"

Görünümden rahatsız olan Esra Süay Toğuş, "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum. Çektiğim acılar yüzüme yansıdı. Çizgilerimin bir anda geçmesini istiyorum" diyerek soluğu estetik doktorunun yanında aldı. Toğuş'a yüz gençleştirme ameliyatı yapıldı. Toğuş'un görüntüleri Like&Chaos adlı hesaptan paylaşılırken yorumlar da beraberinde geldi. Dinçöz'ün annesi için "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Petek Dinçöz Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (8)

Sedat Akkan:

iğrenç olmuş uzaylıya benzemiş

72
4
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metheone :

Yaşlanmaktan kaçsak da ölümden kaçamıyoruz.

34
3
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HACER İlhan:

Sanki ölmeyecekler.

20
2
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HACER İlhan:

Rezalet ötesi

17
4
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Hakan:

ama AT gibi olmus.....

14
3
yanıtYanıtla
Tolga Tplg:

Aman haraket etme yüzün yırtılır

7
2
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İsmail Sari:

allah akıl fikir versin

7
0
yanıtYanıtla
Fatih Tanis:

Kaporta tamamda motor ne durumda acaba km çok yüksek malum

3
1
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