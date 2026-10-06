Haberler

Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan huzursuzluk ve istifalar sonrası TFF Yönetim Kurulu, Cuma günü toplanarak olağanüstü seçim kararını masaya yatıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) sıcak saatler yaşanıyor. 

TFF CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

TFF Yönetim Kurulu’nun, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geleceği bildirildi. Federasyon bünyesinde fikir ayrılıkları ve yönetim içi huzursuzluklar sürerken, bazı yönetim kurulu üyelerinin erken seçim talebini gündeme getirdiği aktarıldı. Yaşanan istifalar ve krizlerin ardından sürecin netleşmesi adına kritik toplantının Cuma gününe ertelendiği ifade edildi.

SEÇİM KARARI MASAYA YATIRILACAK

Cuma günü gerçekleştirilecek zirvede olağanüstü seçim kararı alınıp alınmayacağı netlik kazanacak. Olası bir erken seçim kararı çıksa dahi, TFF tüzüğü gereği 2027 yılında da rutin bir kongre sürecinin bulunması dikkat çekiyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol