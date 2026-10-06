Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı

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“Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pelin Karahan, 42’nci yaşını kutladı. Karahan’ın annesi Nural Koçyiğit, kızının doğum gününe özel yıllar öncesine ait bir çocukluk fotoğrafını paylaşırken, duygusal sözleriyle de dikkat çekti.

“BEN DE SENİNLE BİRLİKTE YENİDEN DOĞDUM”

Kızının doğduğu günü hayatının en güzel dönüm noktalarından biri olarak nitelendiren Nural Koçyiğit, paylaşımında anneliğin kendisine yaşattığı duyguları anlattı.

Koçyiğit, kızına seslendiği mesajında, “Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ SENİ DOĞURMUŞUM”

Kızının hayatına kattığı duyguları birkaç cümleye sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Koçyiğit, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Bana anneliği, tarifsiz bir sevgiyi, gururu, endişeyi, sabrı ve hayatımın en güzel ‘iyi ki’lerini yaşattın. Senin hayatıma kattıklarını birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Ne yazsam eksik, ne söylesem az…”

Koçyiğit, paylaşımının devamında kızına olan sevgisini, “İyi ki seni doğurmuşum. İyi ki benim kızımsın. İyi ki hayatımda, iyi ki kalbimdesin” sözleriyle dile getirdi.

Nural Koçyiğit, duygusal mesajını “Doğum günün kutlu olsun benim güzel kızım. Seni kelimelerin yetemeyeceği kadar çok seviyorum” sözleriyle tamamladı.

Fotoğrafı gören takipçileri ise "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.