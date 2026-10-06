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Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

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Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında
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Heidi Klum ve 22 yaşındaki kızı Leni Klum, geçmişte tepki çeken iç giyim kampanyalarının ardından yeniden birlikte kamera karşısına geçti. Anne-kızın cesur pozları bu kez de bazı takipçilerin eleştirilerini beraberinde getirdi.

  • Heidi Klum ve 22 yaşındaki kızı Leni Klum, bir iç giyim markasının yeni koleksiyonu için birlikte kamera karşısına geçti.
  • İkili, 2022'de aynı marka için ilk kez birlikte poz verdiğinde bazı takipçilerin eleştirilerine maruz kalmıştı.
  • Anne-kızın 2023'teki bir başka kampanyası da benzer tepkilere yol açtı.

Heidi Klum ve 22 yaşındaki kızı Leni Klum, daha önce eleştirilere neden olan iç giyim kampanyalarının ardından yeniden birlikte objektif karşısına geçti. Anne-kızın yeni çekimleri de bazı takipçilerin tepkisini beraberinde getirdi.

HEIDI KLUM VE KIZI LENI KLUM YENİDEN İÇ GİYİM KAMPANYASINDA

53 yaşındaki Alman süpermodel Heidi Klum ile modellik kariyerini sürdüren 22 yaşındaki kızı Leni Klum, bir iç giyim markasının yeni koleksiyonu için birlikte kamera karşısına geçti.

Anne-kız, kampanya kapsamında farklı iç giyim tasarımlarıyla poz verdi.

ANNE-KIZIN İLK KAMPANYASI 2022'DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Heidi Klum ve Leni Klum'un birlikte gerçekleştirdiği iç giyim çekimleri daha önce de tartışmalara neden olmuştu. İkili, 2022 yılında aynı marka için ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiğinde bazı takipçiler anne ile kızın aynı iç giyim reklamında yer almasını eleştirmişti. 

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Anne-kızın 2023 yılında gerçekleştirdiği bir başka kampanyanın ardından da benzer yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar çekimleri garip bulurken, ikiliyi destekleyenler de kampanyada sorun görmediklerini belirtti. 

HEIDI KLUM DA ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMAMIŞTI

Leni Klum, daha önce annesiyle gerçekleştirdiği çekimlere yönelik tepkiler sorulduğunda olumsuz yorumları takip etmediğini söylemişti. Kampanyadan memnun olduğunu belirten genç model, annesiyle çekim gününde çok iyi vakit geçirdiğini ifade etmişti. 

Heidi Klum da daha sonraki açıklamalarında kızıyla birlikte gerçekleştirdiği kampanyalara yönelik eleştirilere karşı tavrını ortaya koymuştu. Anne-kız, gelen tepkilere rağmen birlikte çalışmayı sürdürdü.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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