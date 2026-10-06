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Almanya’da eski BND başkanı Hanning casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı

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Almanya Federal Savcılığı, eski BND Başkanı August Hanning ile Manfried D.'nin casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandığını açıkladı. İkili 2010’dan itibaren gizli bilgi elde edip danışmanlık adı altında satmak ve yaklaşık 2 bin belgeyi ele geçirmekle suçlanıyor.

Almanya'da 1998'den 2005 yılına kadar Alman Dış İstihbarat Servisinin (BND) başkanlığına yapan August Hanning ile başkanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü yapan Manfried D. casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı.

Almanya, eski Dış İstihbarat Servisi (BND) başkanının casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmasının şokunu yaşıyor. Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletleri ile Berlin'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. Söz konusu kişilerin August Hanning ve Manfried D. olduğu belirtilen açıklamada şüphelilerin vatan hainliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandıkları ifade edildi. Açıklamada, August Hanning'in Almanya'da Aralık 1998'den Kasım 2005'e kadar Alman Dış İstihbarat Servisinin (BND) başkanlığını yaptığı belirtildi. Manfried D. 'nin de Hanning'in özel kalem müdürü olarak söz konusu dönemde görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, iki şüphelinin 2010 yılından itibaren gizli bilgilerin elde edilmesi ve satılması konusunda işbirliği yaptığı vurgulandı.

Manfried D.'nin 2026 yılının bahar aylarına kadar Federal İstihbarat Dairesi ve İçişleri Bakanlığında farklı görevlerde çalıştığı bu sayede gizli bilgilere erişim konusunda yetkisi bulunduğu belirtilen açıklamada, sadece istihbarat servislerinin kullanımına açık olan yaklaşık 2 bin belgenin casusluk amacıyla ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada iki şüphelinin istihbarat durum belgelerinin yanı sıra Almanya Başbakanlığındaki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin istihbari bilgileri içeren belgeleri danışmanlık adı altında müşterilere satma suçundan suçlandıkları ifade edildi.

İki şüphelinin tutuklu yargılanacakları da kaydedildi.

Alman basını Hanning'in dünya çapında güvenlik sektörlerinde danışman olarak çalıştığını bunlar arasında Rusya ve Çin ile irtibatı bulunanlar olduğunu bildirdi. Haberlerde Hanning'in ciddi mali zorluklar içinde olduğu, emekli maaşına yıllardır haciz konulduğu belirtildi. Alman basını Hanning'in Rus gizli servisi için muhbir olabileceğine dair yıllardır şüpheler bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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