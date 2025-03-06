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Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

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Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, siyah süper minili elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden.

Her katıldığı davette kendine hayran bırakan Erçel, Paris Moda Haftası'nda defile öncesinde göz doldurdu. Erçel'e bir bakan bir daha baktı.

İDDİALI TARZ

Paris Moda Haftası PFW25 kapsamında gerçekleşen ve ön sıralarda davetli olarak yer alan oyuncu Hande Erçel'in iddialı tarzı da hayranlarından tam not aldı. Erçel'e sosyal medyada da binlerce yorum yağdı.

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Elbise mi?Bu elbiseyse bizimki nedir

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Haber YorumlarıYusuf Erdem AYYILDIZ:

Ramazan ayında oruç tutmuyor mu? Bu bayan !!!

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Haber YorumlarıAlpercan DAĞLIOĞLU:

ramazan ramazan senin yapacağın habere.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ramazanda dükkanlar açık dolaşıyor

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