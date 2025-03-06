Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden.

Her katıldığı davette kendine hayran bırakan Erçel, Paris Moda Haftası'nda defile öncesinde göz doldurdu. Erçel'e bir bakan bir daha baktı.

İDDİALI TARZ

Paris Moda Haftası PFW25 kapsamında gerçekleşen ve ön sıralarda davetli olarak yer alan oyuncu Hande Erçel'in iddialı tarzı da hayranlarından tam not aldı. Erçel'e sosyal medyada da binlerce yorum yağdı.