Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar sürerken, Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dadgar, Özcan Deniz'in sağlık sorunları yaşadığını söyleyerek eşinin ailesini tehdit etti.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma talep etmiş, avukatı Rukiye Moray Erzundal, Özcan Deniz'in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia ederek can güvenliği nedeniyle uzaklaştırma ve koruma kararı talep ettiklerini söylemişti.

ÖZCAN DENİZ'DEN AYETLİ YANIT GELMİŞTİ

Annesine sosyal medya hesabından yanıt veren Özcan Deniz, Enfal suresi 30. ayeti paylaşarak tepkisini göstermişti.

"ÖZCAN'A BİR ŞEY OLURSA..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Eşinin ailesine meydan okuyan Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" mesajını paylaştı.

Eşini bu paylaşımı, Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında sevenleri endişelendi.