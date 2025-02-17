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Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Özcan Deniz'in sağlık sorunları yaşadığını belirten Dadgar, Deniz'in sağlık durumu hakkında sevenlerini endişelendirdi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar sürerken, Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dadgar, Özcan Deniz'in sağlık sorunları yaşadığını söyleyerek eşinin ailesini tehdit etti.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma talep etmiş, avukatı Rukiye Moray Erzundal, Özcan Deniz'in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia ederek can güvenliği nedeniyle uzaklaştırma ve koruma kararı talep ettiklerini söylemişti.

ÖZCAN DENİZ'DEN AYETLİ YANIT GELMİŞTİ

Annesine sosyal medya hesabından yanıt veren Özcan Deniz, Enfal suresi 30. ayeti paylaşarak tepkisini göstermişti.

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tehdit Dolu Paylaşım

"ÖZCAN'A BİR ŞEY OLURSA..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Eşinin ailesine meydan okuyan Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" mesajını paylaştı.

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Tehdit Dolu Paylaşım

Eşini bu paylaşımı, Özcan Deniz'in sağlık durumu hakkında sevenleri endişelendi.

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Ne özcanmış yahuu. bize ne, kime ne ? milyonlarcası yoklukla açlıkla hastalıkla hatta beterin beteri ile imtihan oluyorken ..

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Haber Yorumlarıgumusss390:

sıkışınca çok dindar oluyor bu sonradan görmeler

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

tipe bakarsan laik değil lafa bakarsan müslüman hangisi

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Geberirse bütün varlığı yurtdışına.Dünya kadar malın var fındığa kalıyor.

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