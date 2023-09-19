Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda FOX TV'de yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Dizideki performansı genel olarak eleştiri alsa da, Erçel'in ağlama sahnesindeki oyunculuğu izleyicilerden tam not aldı. Bu sahne, oyuncunun yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha önce birçok projede yer alan Hande Erçel, yeni sezonda FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'le başrolü paylaşıyor. Dizideki performansından dolayı beğenilmeyen oyuncunun ağlama sahnesindeki oyunculuğu tam not aldı.

"BU SEFER OLMUŞ"

Dizide savcı Leyla Gediz'i oynayan Hande Erçel, mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı hiç beğenilmemişti. Ancak oyuncunun dün akşam ekrana gelen 2. bölümdeki ağlama sahnesi izleyicilerden geçer not aldı. Oyuncu için "Bu sefer olmuş hakkını yememek lazım" yorumu yapıldı.

İşte Hande Erçel için yapılan bazı yorumlar:

BAMBAŞKA BİRİNİ'NİN KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Hande Erçel'in yanı sıra Cem Davran, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Berrin Arısoy, Uğur Uzunel, Begüm Akkaya, Polen Emre ve Menderes Samancılar yer alıyor.