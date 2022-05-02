Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan

Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kilolarını verdikten sonra paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Öztekin, Instagram hesabından geçtiğimiz seneye ait bir bornozlu pozunu paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Öztekin, önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülendi.

"BİR ÇIKIN ARTIK HAYATIMDAN"

Karşısında basın mensuplarını görünce yüzünü kapatan oyuncu, merak edilen bornozlu pozu için "Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten" diyerek tepki gösterdi. Ramazan Bayramı'nı Ayvalık'ta geçireceğini söyleyen Pelin Öztekin, muhabirlere "Oraya magazin gelmiyor. Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" diyerek kahkaha attı.