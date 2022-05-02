Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
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Sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla çok konuşulan Pelin Öztekin, Beyoğlu'nda basın mensuplarıyla sohbet etti. Bornozlu pozunun eski olduğunu söyleyen oyuncu, "Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil" diyerek tepki gösterdi. Ayvalık'a gideceğini söyleyen Öztekin, "Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" diyerek basın mensuplarını şaşırttı.
Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kilolarını verdikten sonra paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Öztekin, Instagram hesabından geçtiğimiz seneye ait bir bornozlu pozunu paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Öztekin, önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülendi.
"BİR ÇIKIN ARTIK HAYATIMDAN"
Karşısında basın mensuplarını görünce yüzünü kapatan oyuncu, merak edilen bornozlu pozu için "Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten" diyerek tepki gösterdi. Ramazan Bayramı'nı Ayvalık'ta geçireceğini söyleyen Pelin Öztekin, muhabirlere "Oraya magazin gelmiyor. Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" diyerek kahkaha attı.