Oyuncu Elvin Levinler ameliyat oldu: Kalbime biraz fazla yüklendim

"Kaval Yelleri" dizisinde "Ayşe" karakteriyle tanınan ve "Alemin Kıralı" dizisinde hayat verdiği "Ayben Kıral" karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Elvin Levinler, şimdilerde yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada aktif rol alıyor. Levinler, dün akşam yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, sağlık sorununu açıkladı.

"KALBİME BİRAZ FAZLA YÜKLENDİM"

Kalbinden ameliyat olduğunu duyuran Levinler, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Oyuncu paylaşımında, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim... Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ TOPARLAYAYIM KAVUŞURUZ"

Levinler bir sonraki paylaşımında ise takipçilerinin iyi dileklerini paylaştı. 36 yaşındaki oyuncu, "Her bir mesajınız kalbimi sarıyor. Şimdi çok daha sakin. Biraz toparlayayım kavuşuruz." dedi.