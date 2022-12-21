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Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde "Ege Güzeli" seçilmiş

Magazin Haberleri

Uzun yıllar demansla mücadele eden ve bugün hayata gözlerini yuman oyuncu Pakize Suda son haliyle sevenlerini yıkmıştı. 70 yaşındaki Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri büyüledi.

Demans hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzerken, ünlü oyuncunun yeğeni bugün acı haberi verdi. Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Pakize Suda'nın son görüntüsü akıllarda kalırken, gençliği de araştırma konusu oldu.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Gençlik hali merak edilen Pakize Suda 17 yaşında Ege Güzeli seçilmiş.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir, Hayat Bilgisi, Erguvan Yıllar, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol alan Pakize Suda, televizyon programları da sundu.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Ünlü oyuncu son paylaşımını ise 2015'te yapmış. Ölüm haberini alan hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına mesaj yağdırdı.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Pakize Suda Magazin Haberler

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